Malore a Inverigo e incidente stradale a Gravedona SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2022 in provincia di Como: numerosi gli interventi dei soccorsi.

Malore a Inverigo e incidente stradale a Gravedona

Il turno serale dei soccorsi è rivelato subito movimentato: alle 21 è stato prestato soccorso ad un uomo di 67 anni a Inverigo a causa di un malore. Fortunatamente l'intervento dell'auto medica e dell'ambulanza hanno risolto la situazione sul posto senza che fosse necessario trasportare in ospedale l'uomo. Di diverso esito il soccorso prestato a una donna di 38 anni a Gravedona ed Uniti caduta dalla moto all'1.30: i soccorsi usciti in codice rosso hanno poi trasportato la motociclista all'ospedale di Gravedona in codice verde.

Gli altri interventi della notte

Da segnalare anche un'altra caduta dalla moto, questa volta a Guanzate in via Ugo Foscolo, dove è stata soccorsa e portata al Sant'Anna di Como una ragazza di 19 anni verso le 10 di sera, ma anche un incidente stradale tra due auto a Como, in via Castelnuovo, dove sono stati soccorsi due uomini, uno di 53 anni e l'altro di 71.