Malore a Inverigo SIRENE DI NOTTE

Soccorsi al lavoro

Paura per un 36enne.

Malore a Inverigo per un 36enne: ecco cosa é successo nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 gennaio 2022.

Malore a Inverigo

Attimi di paura per un 36enne alle prime ore di questa mattina, mercoledì 5 gennaio. Da quanto é stato possibile apprendere finora un uomo di 36 anni si é sentito male mentre si trovava in via General Cantore. Tanto che i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso.

Sul posto poco prima delle 7 la Sos di Lurago i cui operatori hanno accertato che la situazione era meno grave del previsto. L'uomo ad ogni modo é stato portato in ospedale per accertamenti.