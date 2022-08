Malore a Lurago Marinone SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo tra il 12 e il 13 agosto 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Malore a Lurago Marinone

Il malore è avvenuto in via Castello intorno alle 23.30. Soccorso un uomo di 64 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.

A Como invece si segnala una caduta da scala, con un 46enne trasportato in codice verde all'ospedale e una caduta al suolo a Gravedona ed Uniti. In entrambi i casi i feriti sono stati trasportati in codice verde.