Malore a Lurate Caccivio, grave un uomo SIRENE DI NOTTE

I soccorsi in Provincia di Como nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2020.

Malore a Lurate Caccivio, grave un uomo

Intorno alle 2 a Lurate Caccivio, in via IV Novembre si è sentito male un uomo di 44 anni. Le sue condizioni da subito sono sembrate gravi. Dopo le prime cure di ambulanza e automedica, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.

Altri interventi

Da segnalare anche una caduta al suolo a Como, in via Carso. Sempre a Como un malore per un uomo di 71 anni. A Turate invece un’intossicazione etilica per un 17enne.