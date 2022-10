Malore a Merone: donna di 54 anni in ospedale SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2022 in provincia di Como: un malore a Merone ha fatto passare una brutta serata a una donna di 54 anni, mentre a Binago un incidente ha coinvolto tre persone.

Malore a Merone: donna di 54 anni in ospedale

Ieri sera, poco prima delle 21, a Merone, più precisamente in via Appiani al civico 15, è partita una chiamata destinata al pronto soccorso. La motivazione è un malore accusato da una donna di 54 anni preso in carico dall'ambulanza della Sos di Lurago d'Erba e dall'auto medica. Arrivati a sirene spiegate e in codice rosso, i volontari dopo le prime manovre hanno deciso di portare la donna in ospedale a Cantù per ulteriori accertamenti in quanto le sue condizioni erano sì migliorate, ma comunque da tenere monitorate.

Il luogo dell'intervento

Gli altri interventi della notte

Più tardi, a mezzanotte e mezza, a Binago si è verificato un incidente tra due automobili. Coinvolte ben tre persone, tutte giovanissime: un ragazzo di 20 anni e due ragazze di 21 e 26 anni. Sul posto un'ambulanza della Sos di Malnate e i Carabinieri di Como.