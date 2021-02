Ecco che cos’è successo nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore a Merone

L’allarme è scattato intorno alle 21.30, in via Nuova Valassina. A sentirsi male un uomo di 35 anni che è stato soccorso dall’ambulanza. Dopo le prime cure, è stata trasportato in codice verde all’ospedale di Erba.