Malore a Novedrate: operatore di Econord si accascia al suolo

È successo questa mattina, lunedì 18 luglio, intorno alle ore 11 in via per Mariano a Novedrate: un malore improvviso ha colpito un operatore di Econord in servizio.

Si accascia al suolo: interviene il 118

L'uomo, di 55 anni, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto si stava dirigendo verso uno dei cestini che si trovano nella zona del mercato del paese per sostituire l'ennesimo sacco della spazzatura, quando all'improvviso si è sentito mancare e si è accasciato al suolo. Immediato l'intervento della croce bianca di Mariano Comense, uscita e rientrata in codice giallo, un grado di allerta che fa ben sperare riguardo alle condizioni attuali dell'operatore di Econord.

Quest'episodio, un malore a Novedrate che ha colpito un uomo di 55 anni, si accoda ai tanti interventi dei soccorsi che si stanno verificando a causa del caldo torrido che sta colpendo la Lombardia, ma anche l'intera Nazione e l'Europa.