Malore a piano Rancio: paura per un 23enne.

Malore a piano Rancio: paura per un 23enne

Paura oggi, poco dopo le 10, a piano Rancio, nel Comune di Bellagio. Un giovane di 23 anni ha infatti accusato improvvisamente un malore. Immediatamente è scattato l'allarme, con l'intervento in codice rosso del Soccorso Alpini di Lecco perché la zona risulta essere impervia.

L'intervento dell'elisoccorso

Per agevolare il trasporto del giovane in ospedale è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso di Milano. Le condizioni del 23enne, dopo i rilievi dei sanitari, sono per fortuna apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo, in elisoccorso, all'ospedale di Gravedona per ulteriori accertamenti.