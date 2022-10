Malore a Tavernerio: paura per un 30enne SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre 2022 in provincia di Como: si segnala un malore a Tavernerio, coinvolto un giovane di 30 anni.

Malore a Tavernerio: paura per un 30enne

La chiamata ai soccorsi è partita ieri sera, lunedì 24 ottobre, poco prima delle 23 da Tavernerio. Al 118 si segnalava un giovane di 30 anni colpito da un malore. Sul posto, in codice rosso e a sirene spiegate, la Croce Rossa di Montorfano. Dopo la paura iniziale le condizioni del ragazzo si sono stabilizzate ed è stato trasportato in ospedale a Erba in codice verde.

Il luogo dell'intervento