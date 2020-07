Malore a Tremezzina SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo in provincia di Como nella serata tra il 6 e il 7 luglio 2020.

Malore a Tremezzina

A sentirsi male una donna di 53 anni, all’altezza di via Lomazzi 23. Sul posto ambulanza e automedica. La donna non è stata trasportata in ospedale.

Da segnalare una caduta al suolo a Como, in via Rho 16. Sul posto la Croce Azzurra di Como che ha soccorso una donna di 60 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.