Malore a Uggiate Trevano, paura per una ragazza.

Malore a Uggiate Trevano paura per una ragazza

Grande spavento questa mattina, attorno alle 11.30, in via San Giovanni Bosco. Una ragazza di 20 anni ha accusato improvvisamente un malore, accasciandosi al suolo.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata in codice rosso un’ambulanza della Croce rossa di San Fermo della Battaglia. Dopo aver stabilizzato il paziente, il personale sanitario ha caricato la giovane ragazza sul mezzo di soccorso trasportandola in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti.