Malore a Valbrona SIRENE DI NOTTE

Ecco cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Malore a Valbrona

Sulla Ss lariana, intorno alle 23, si sono precipitate ambulanza e automedica per soccorre un uomo di 49 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Da segnalare anche un intervento a Merone, di cui non si conoscono le modalità. I soccorsi hanno aiutato un uomo di 43 anni. Non è stato però necessario il trasporto in ospedale.