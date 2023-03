Malore al campo di via Milano: 23enne soccorso in codice rosso SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 marzo 2023 in provincia di Como: si segnala un malore a Cantù presso il centro sportivo di via Milano.

Malore al campo di via Milano: 23enne soccorso in codice rosso

Ieri sera, mercoledì 8 marzo, un ragazzo di 23 anni ha accusato un malore poco dopo le 21 presso il campo sportivo di via Milano. Sul posto sono intervenute nel giro di pochi minuti un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e un'auto medica.

L'intervento è avvenuto in codice rosso, con la massima urgenza, mentre il rientro in ospedale in codice giallo (media gravità) alle 22.