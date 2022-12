Malore al "Movimento Pensionati Appianesi", grave una donna: è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Malore al centro anziani

Momenti concitati, questa mattina, mercoledì 14 dicembre, in via don Gerla, dove ha sede il "Movimento Pensionati Appianesi". I soccorsi sono stati allertati intorno alle 9.26 quando una donna di 73 anni, membro del Consiglio direttivo e volontaria del sodalizio. Ha accusato un malore. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco: ha trasportato la donna all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso (massima gravità).