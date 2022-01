Malore al volante del bus: soccorso autista di Albese

Valmadrera

Ha accostato il mezzo e allertato il 112.

Intervento dei sanitari per il conducente dell'autobus di linea.

E' accaduto a Valmadrera

Ha un malore mentre è alla guida dell'autobus: conducente ferma il mezzo e lancia l'allarme. E' accaduto ieri pomeriggio, sabato 15 gennaio, intorno alle 18.30, a Valmadrera in via San Martino. L'uomo al volante del pullman è un'erbese di 52 anni, residente ad Albese con Cassano.

La chiamata al 112

L'autista, resosi conto di non star bene, ha fermato il bus in mezzo alla strada e ha chiamato il 112. L'uomo è stato soccorso dai sanitari e si è ripreso subito, ma gli è stato sconsigliato di rimettersi al volante. Al suo posto, un sostituito che ha permesso la ripresa della corsa.

Viabilità regolata dalle forze dell'ordine

Sul posto è giunta la Polstrada, raggiunta poi da una pattuglia dei Carabinieri di Valmadrera per regolamentare la viabilità. Durante le operazioni di soccorso il pullman è stato messo in sicurezza per non intralciare la circolazione stradale.