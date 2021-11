Malore alla guida a Figino Serenza, non ce l'ha fatta l'automobilista

L'impatto

Soccorsi allertati in codice rosso. Sul posto anche l'elisoccorso.

Malore alla guida a Figino Serenza: l'allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi, martedì 23 novembre 2021.

AGGIORNAMENTO ORE 16 - Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il disperato volo dell'elisoccorso all'ospedale Sant'Anna, non c'è stato niente da fare per Cristian Sportolloni, 46 anni, di Figino Serenza. L'uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava alla guida della sua auto.

Malore alla guida a Figino Serenza

In via don L. Meroni si sono precipitate la Cri di Cantù e un'automedica, vista la gravità della situazione, attivato anche l'elisoccorso da Milano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto un'automobilista di 46 anni stava viaggiando da Figino Serenza verso Cantù, quando ha improvvisamente sbandato, andando ad impattare contro un'auto che arrivava dalla corsia opposta. L'incidente, di lieve entità, sarebbe stato causato da un arresto cardiaco dell'uomo alla guida che ora sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto la Polizia locale di Cantù e anche il sindaco di Figino Serenza, Roberto Moscatelli.