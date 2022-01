incidente

Malore alla guida, soccorso un automobilista a Lipomo: è successo poco prima delle 15 di oggi, lunedì 31 gennaio 2022.

L'episodio è avvenuto in via Meleer, una via del centro paese, poco prima delle 15 di oggi, lunedì 31 gennaio 2022. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un uomo di 80 anni alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, avrebbe accusato un improvviso malore e avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto si sono portati i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo con un'ambulanza. In via Meleer sono arrivati anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso dell'uomo. Inizialmente le condizioni dell'80enne alla guida del veicolo sono apparse serie, in codice rosso, ma l'uomo è stato successivamente trasportato all'ospedale in codice giallo. Non sarebbe dunque in pericolo di vita.