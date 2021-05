Tavernerio, auto contro un ostacolo: grave una donna di 71 anni

Intervento in codice rosso a Tavernerio questa mattina, domenica 9 maggio dopo che un’auto è finita contro un ostacolo.

Auto contro ostacolo, codice rosso a Tavernerio

Ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco e carabinieri a sirene spiegate e con la massima urgenza intervenute questa mattina in via Urago a Tavernerio, dove un’auto si è schiantata contro un ostacolo. Dinamica al vaglio dei militari ma da quanto si apprende la causa sarebbe stata un malore improvviso che ha colpito la donna alla guida, una 71enne. La donna sembra versare in gravi condizioni.