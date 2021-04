Malore all’agriturismo Cassinazza, soccorsa una donna

L’allarme all’agriturismo Cassinazza, a Orsenigo, è scattato intorno alle 18.20 di oggi, mercoledì 28 aprile 2021.

Malore all’agriturismo Cassinazza

Sul posto, in codice rosso, sono arrivate automedica e ambulanza. Soccorsa una donna di 43 anni che avrebbe avuto un lieve malore. Dopo i primi attimi di grande paura, per fortuna le sue condizioni sono rapidamente migliorate. E’ stata trasportata in codice verde al Sant’Anna.