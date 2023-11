Malore all'Alpe del Vicerè: si alza l'elicottero, 83enne soccorso d'urgenza

È successo questa mattina, mercoledì 8 novembre 2023 alle 10.40, all'Alpe del Vicerè nel Comune di Albavilla: un uomo di 83 anni avrebbe accusato un malore mentre percorreva il sentiero dall'alpe a Capanna Mara.

L'intervento dei soccorsi

Immediata la chiamata all'Agenzia Nazionale Emergenza Urgenza da parte del compagno di camminata dell'83enne: sul posto è arrivato subito l’elisoccorso di Como, così come una squadra territoriale del Soccorso alpino e, a poca distanza, due infermieri del Cnsas, delle Stazioni Triangolo Lariano e Lario Occidentale - Ceresio, che sono andati in supporto all’équipe dell’elisoccorso.

L’uomo è stato valutato nella parte sanitaria, messo in sicurezza e trasportato in ospedale a Grevdona in codice giallo.

Il luogo dell'accaduto