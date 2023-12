Malore alle poste di Cantù: soccorso un dipendente

Oggi, lunedì 11 dicembre 2023, un dipendente dell'ufficio postale di via Fiammenghini a Cantù è stato colto da un malore e ha necessitato dell'intervento del 118 e dei Vigili del fuoco.

L'intervento

L'episodio si è verificato intorno alle 16.30, quando è stato avvisato il personale sanitario accorso sul posto in codice giallo con un'ambulanza della Sos di Lurago e un'auto medica. Insieme a loro anche i Vigili del fuoco allertati in quanto l'uomo all'interno dell'ufficio era chiuso all'interno (l'orario di attività era ormai terminato). I pompieri sono stati costretti a forzare la porta per poter accedere all'interno e liberare la strada al 118.

Presenti anche i Carabinieri di Cantù. L'uomo è stato riportato in ospedale in codice giallo.

Il luogo dell'avvenimento