Malore all’esterno dell’ospedale, anziano soccorso in codice rosso

Malore all’esterno dell’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia: un uomo di 68 anni soccorso in codice rosso.

Malore alla cassa del parcheggio dell’ospedale

E’ successo alle 10.30 di questa mattina, mercoledì 10 febbraio, in via Ravona, a San Fermo della Battaglia, proprio all’esterno del nosocomio. Risulta essere stato soccorso un uomo di 68 anni, che è stato colpito da un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa sanfermina, in codice rosso.

Arresto cardiaco, 68enne trasportato al Pronto soccorso

Secondo quanto è stato possibile sapere, la persona soccorsa si trovava nella zona della cassa del parcheggio dell’ospedale, situata al piano 0. Il 68enne, in arresto cardiaco, è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso del nosocomio.