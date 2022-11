Malore durante un'escursione, il 75enne non ce l'ha fatta: è deceduto nella serata di ieri.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 20 novembre. Adriano Fumagalli, di 75 anni, residente a Casatenovo, si è sentito male mentre si trovava nella zona del Rifugio Cacciatori in via Capanna Mara a Erba. E' successo intorno alle 9.45. Subito è scattata la macchina dei soccorsi con un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano e l'automedica. Sul posto è stato anche inviato un elisoccorso che ha trasportato in codice rosso l'anziano all'ospedale Sant'Anna.

Le sue condizioni sono da subito apparse molto gravi e l'uomo, nella serata di ieri, è deceduto.