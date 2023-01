Malore fatale: fotografo di 56 anni morto nei boschi. E' successo intorno alle 18 di ieri, domenica 22 gennaio 2023, a Monguzzo.

Malore fatale per un fotografo di 56 anni che nella serata di ieri, domenica 22 gennaio, si trovava nei boschi di Monguzzo, con tutta probabilità intento a scattare alcune immagini dei paesaggi. L'allerta è scattata poco prima delle 18 di ieri, domenica, lanciata con tutta probabilità da alcuni passanti nell'area boschiva in zona via Cascina Nuova: immediato l'intervento dei soccorritori del Lariosoccorso di Erba, sopraggiunti con un'ambulanza e l'automedica.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Erba con due automezzi e una decina di uomini, che hanno coadiuvato le operazioni di recupero dell'uomo, che si trovava in una zona impervia, munito di tutta l'attrezzatura adibita alla fotografia. Nonostante i tempestivi interventi di soccorso, però, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto poco dopo.

In loco anche i Carabinieri di Lurago d'Erba ai quali spetteranno le indagini del caso.