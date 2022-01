A Cantù

Inutili i soccorsi, è morto all'ospedale di Cantù.

Il malore a Cantù di mercoledì 19 gennaio si è trasformato in tragedia. La vittima è un uomo residente a Como.

Malore fatale mentre aiuta il fratello a traslocare

L'allarme, da subito in codice rosso, era scattato in via Cascina Pelada, all'altezza del civico 115. Intorno alle 17.55, a sentirsi male un uomo di 76 anni, Sandro Marzorati. Sul posto automedica e ambulanza. Dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Cantù. Le sue condizioni da subito sono apparse molto gravi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo stava aiutando il fratello a traslocare quando ha avuto un malore, andando poi in arresto cardiocircolatorio. Per lui, nonostante il tempestivo soccorso, non c'è stato nulla da fare.