Ponte Lambro in lutto per la morte di Marco Mauri, storico dipendente comunale venuto a mancare a soli 46 anni. Lascia la moglie e due figli.

Malore fatale per uno storico dipendente comunale di Ponte Lambro

L'uomo, originario di Ponte Lambro e residente ad Asso, si è sentito male lunedì pomeriggio, mentre si trovava a casa della mamma, a Ponte Lambro. I sanitari sono immediatamente intervenuti sul posto, trasportandolo in elisoccorso a Lecco. Purtroppo però le sue condizioni erano troppo gravi, è venuto a mancare nella mattina di ieri, martedì 28 giugno. Descritto come sorridente e disponibile, per lui sono stati tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.