Malore fuori dal bar, anziano soccorso e trasportato in ospedale

Malore fuori dal bar Bernardino, a Uggiate Trevano: mobilitazione di soccorritori, sul posto anche l’elisoccorso.

Malore, anziano trasportato al Sant’Anna

E’ successo pochi minuti prima delle 11, all’esterno dell’esercizio pubblico situato in via per Ronago. Un uomo di 77 anni si è sentito male, accasciandosi al suolo, proprio fuori dal bar, dove era appena arrivato. Immediatamente è stato soccorso da un avventore del bar. Poi l’arrivo di un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e anche dell’elicottero del 118, in codice rosso. L’anziano è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Presente anche la Polizia locale di Terre di Frontiera.