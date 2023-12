Malore fuori dal bar: grave un 52enne

Malore fuori dal bar: in ospedale un 52enne. E' successo nella mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre, poco prima delle 9.30 a Lambrugo.

Sul posto i soccorritori

Tutto è successo in via Roma: un uomo di 52 anni che si trovava in un bar della via avrebbe accusato un improvviso malore. Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti i soccorritori del Lariosoccorso di Erba e l'automedica: l'uomo, le cui condizioni sarebbero gravi, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice rosso.