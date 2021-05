Un uomo di 49 anni ha avuto un malore fuori dall’Md di Cantù.

Malore fuori dall’Md di Cantù

L’episodio intorno alle 10.45 di oggi, sabato 8 maggio 2021, in via per Alzate. I soccorsi sono stati allertati per un uomo riverso a terra a causa di un malore. Sul posto Croce Azzurra di Como e automedica. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.