Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Malore improvviso: muore un 69enne.

Allertati i soccorsi

L’intervento dei soccorsi è di ieri, 6 ottobre, intorno alle 12, in piazza Panzeri a Sormano. Secondo quanto ricostruito un uomo di 69 anni, residente in paese, avrebbe accusato un improvviso malore e si sarebbe accasciato su una panchina del parchetto poco distante dalla sua abitazione. Sul posto si sono portati un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’automedica, ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso: le condizioni dell’uomo, da subito indicate con la massima urgenza (codice rosso) sono infatti subito parse molto gravi. Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto. Sul posto anche i Carabinieri di Asso, che hanno provveduto ad alcuni accertamenti sull’accaduto.