Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, allertati da alcuni passanti, il canturino che ieri, lunedì 27 gennaio 2020, ha avuto un malore in auto mentre era fermo al semaforo, è deceduto.

Malore in auto mentre è fermo al semaforo, morto un canturino

L’uomo si chiamava Gianfranco Benincà e viveva a Vighizzolo. Tutto è accaduto in via Italia, all’intersezione con via San Giuseppe, poco prima delle 17. Sono stati i passanti i primi ad accorgersi dell’accaduto. L’uomo, 70 anni, fermo al semaforo con la sua auto, era il primo della fila. Nonostante fosse scattato il verde non aveva messo in moto. Da subito le sue condizioni sono sembrate molto gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Cantù ha purtroppo perso la vita.