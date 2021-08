Malore in auto, paura per un uomo di 42 anni trovato privo di sensi lungo via Repubblica.

Malore a Lurate Caccivio

E' stato trovato privo di sensi, intorno alle 15.20, accasciato sul volante della sua vettura, parcheggiata a lato strada. A dare l'allarme, da via Repubblica, un collega di lavoro dell'uomo, 42 anni e residente a Olgiate Comasco. Sul posto sono intervenuti, immediatamente, i soccorsi: un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile e un'automedica. Allertati anche i Carabinieri di Lurate Caccivio che stanno procedendo per ricostruire quanto accaduto. L'olgiatese è stato poi trasportato in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.