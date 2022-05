Malore in auto: trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Malore in auto: uomo trasportato in ospedale in elisoccorso in condizioni serie.

Paura sulla Lomazzo-Bizzarone

Erano da poco trascorse le 17 oggi, venerdì 27 maggio 2022, quando un uomo ha avuto un malore mentre stavo guidando sulla Lomazzo-Bizzarone , in territorio di Oltrona San Mamette, all'altezza dell'intersezione con via Roncaia. A quanto è stato possibile ricostruire, il conducente dell'auto ha avuto un arresto cardiaco e i soccorritori lo hanno salvato in extremis. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto si sono precipitati un'ambulanza della Croce rossa di Uggiate Trevano, l'automedica e l'elisoccorso (che ha poi trasportato il paziente). In strada anche la Polizia locale di Beregazzo con Figliaro, per far defluire il traffico visto che il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso, e la Guardia di Finanza di Olgiate Comasco.