Malore in azienda, 35enne ricoverato in Neuro rianimazione

Malore per un 35enne, trasferimento in ospedale in codice rosso

E’ accaduto intorno alle 10.18 di oggi, giovedì 17 ottobre, in un impianto lavorativo di via San Giuseppe, a Cantù. Un uomo, classe 1989 e residente a Figino Serenza, è stato soccorso in codice rosso da un’auto medica e un’ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco. Poi, trasportato all’ospedale S. Gerardo di Monza. Il 35enne è ricoverato in Neuro rianimazione in prognosi riservata.