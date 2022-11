Malore in azienda a Erba: paura per un uomo di 56 anni SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 novembre 2022 in provincia di Como: si segnala un malore in azienda a Erba che ha fatto passare una brutta nottata a un uomo di 56 anni.

Malore in azienda a Erba: paura per un uomo di 56 anni

È successo tutto questa notte, mercoledì 23 novembre, poco dopo l'una. In un azienda di Erba, situata in via Milano al civico 9, un uomo di 56 anni ha accusato un malore. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto in codice rosso: dopo le prime valutazioni e le prime manovre del personale del Lariosoccorso di Erba le condizioni di salute del 56enne sono decisamente migliorate: è stato trasportato in ospedale, al Sant'Anna, in codice verde solamente per tenere monitorata la situazione e per ulteriori controlli.

Il luogo dell'accaduto