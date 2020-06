Si era sentito male ieri, martedì 9 giugno 2020, intorno alle 12.30, all’interno di un’azienda di Inverigo.

Malore in azienda a Inverigo: muore 59enne

Giuseppe Piemonte, 59 anni, di Giussano, si era recato alla Poliform per ritirare del materiale. Lì ha accusato un malore. Subito sono stati allertati i soccorsi che sono arrivati sul posto con l’elisoccorso, l’ambulanza e l’automedica. E’ stato trasportato all’ospedale di Varese ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

