Il dramma

A perdere la vita un uomo di 58 anni.

Tragedia nella mattina oggi, martedì 19 aprile 2022. Ad Albese con Cassano un uomo ha perso la vita all'interno dell'azienda dove stava lavorando.

Malore in azienda: morto un uomo ad Albese

L'allarme è scattato intorno alle 7, in via Stoppani. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un uomo, 58 anni, sarebbe stato trovato esamine davanti ad un macchinario dell'azienda di tessitura dove lavorava. Nonostante l'intervento di ambulanze e automedica, per lui non c'è stato nulla da fare. Le cause della morte sarebbero legate ad un malore.