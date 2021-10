Tragedia all'allenamento

Il 17enne si é accasciato a terra e subito si é attivata la macchina dei soccorsi.

Malore in campo a Gironico: gravissimo un ragazzo di 17 anni della Polisportiva Colverde.

Situazione gravissima all'impianto sportivo di via del Pascolo a Gironico di Colverde. Intorno alle 19.45 di questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, durante un allenamento un ragazzo di 17 anni del settore atletica della Polisportiva Colverde ha avuto un grave malore in campo e si é accasciato a terra.

Subito si é mossa la macchina dei soccorsi. Oltre a un'ambulanza della Sos di Olgiate e all'auto medica, si é alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasporto in codice rosso in ospedale dall'eliambulanza.