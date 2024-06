Malore in casa, anziana trasportata in ospedale in gravissime condizioni

Malore in casa, anziana trasportata in gravissime condizioni all'ospedale.

Malore in casa a Lurate Caccivio

Intervento nella giornata odierna, martedì 4 giugno, a Lurate Caccivio. I soccorsi sono stati allertati dalla donna, 79 anni, che poco prima di mezzogiorno si trovava nella sua abitazione, situata in una corte di via XX Settembre. Sul posto un'automedica, un'ambulanza della Sos di Olgiate Comasco, i Vigili del fuoco di Appiano Gentile e la Polizia locale.

Soccorritori in azione

Per facilitare il lavoro dei soccorritori, via XX Settembre è stata chiusa al traffico veicolare. Inizialmente, i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto per aprire il cancelletto del ballatoio e la porta di ingresso, entrambi chiusi a chiave. Fortunatamente, insieme ai pompieri è arrivato anche il figlio dell'anziana che ha permesso ai soccorritori di entrare in casa con facilità. Sono iniziate le manovre di rianimazione durate per diversi minuti. Dopodiché, la donna è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia

Il racconto del figlio

"Mia mamma mi ha chiamato verso le 11.45 - racconta il figlio - Ha detto di sentirsi poco bene, che aveva dolore alle spalle e alle braccia. Le ho detto di chiamare il 112 immediatamente. Io mi sono precipitato a casa. Sono arrivato insieme ai Vigili del fuoco: ho aperto la porta e l'ho trovata accasciata in bagno".