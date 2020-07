Malore in casa ricoverato Umberto Bossi

Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi è stato ricoverato ieri sera all’Ospedale di Circolo di Varese a seguito di un malore. A riportarlo è Primasaronno.it.

Umberto Bossi ricoverato dopo un malore

Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi è ricoverato, in condizioni non gravi, all’Ospedale di Circolo di Varese. A darne notizia, dopo la conferma del deputato leghista Matteo Bianchi, l’agenzia Adnkronos. Il senatùr, ormai 78enne, sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava nella sua casa di Gemonio, e sarebbe ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. “Le sue condizioni non sono gravi, non so esattamente cosa abbia – avrebbe spiegato Bianchi – Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno”.

Niente di grave quindi, sembrerebbe, a differenza di un anno fa quando venne ricoverato in Rianimazione sempre dopo un malore e dal quale venne dimesso dopo oltre due settimane.