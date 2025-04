Malore in hotel: morto un uomo

Tragedia a Carimate nella mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile 2025.

Malore in hotel a Carimate: morto un uomo

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso intorno alle 10.30 in una struttura alberghiera che sorge in piazza Spallino. Sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza che hanno soccorso un uomo di 61 anni, che si trovava in una camera all'interno dell'hotel. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù. Per l'uomo, che arrivava da Matera (in Basilicata) e si trovava in paese per giocare a golf, purtroppo, non c'è stato nulla fare.