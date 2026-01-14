Malore in palestra: 49enne in ospedale

E' successo ad Anzano poco prima delle 17

Malore in palestra ad Anzano: 49enne in condizioni gravissime.

Portato in elisoccorso in ospedale

E’ successo poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, alla palestra di via Provinciale: secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe accusato un improvviso malore. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze della Sos di Lurago d’Erba e di Monza, oltre all’automedica.

Le condizioni dell’uomo si sono rivelate molto gravi ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco distante, che ha trasportato il paziente in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù.