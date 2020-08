Allarme nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto 2020, intorno alle 13.40, all’interno dell’impianto sportivo di via Tevere, a Villa Guardia.

Malore in piscina a Villa Guardia

Sul posto è stata allertata d’urgenza la Croce Verde di Fino Mornasco. A sentirsi male è stata una donna di 49 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sarebbe caduta e avrebbe battuto la testa, probabilmente a causa della pressione troppo bassa. E’ stata trasportata all’ospedale per tutti gli accertamenti del caso per fortuna le sue condizioni erano in ripresa.