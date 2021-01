Malore in un supermercato a Cantù per un 49enne.

Malore in un supermercato a Cantù per un 49enne

L’allarme dalla struttura di vendita di via Alciato è stato lanciato intorno alle 10.10 di questa mattina, martedì 12 gennaio 2021, quando un uomo di 50 anni si è sentito male. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Cri di Cantù e un’auto medica che gli hanno prestato i primi soccorsi. La situazione era fortunatamente meno grave del previsto: l’uomo ad ogni modo verrà accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.