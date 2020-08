Malore in una azienda di Erba.

Grande spavento in un’azienda erbese in via San Maurizio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Si è infatti sentito male un dipendente di 57 anni ed è stata chiamata l’ambulanza. Sul posto sono arrivati il Lariosoccorso di Erba e un’auto medica ma fortunatamente la situazione era meno grave del previsto. La persona è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti.