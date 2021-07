Malore in Veneto, Antonio Rossi ricoverato al Sant'Anna di Como

Colpito da improvviso malore, mentre gareggiava in una mezza maratona in Veneto, l'olimpionico lecchese Antonio Rossi, 52 anni, sottosegretario ai grandi eventi di Regione Lombardia con delega allo Sport. Al momento si trova ricoverato al Sant'Anna di Como e sta meglio, come ha potuto confermare lui stesso.

Antonio Rossi: "Volevo una scusa per godermi le olimpiadi"

"Volevo una scusa plausibile per godermi in santa pace le Olimpiadi" ha scherzato l'ex azzurro, campione plurimedagliato olimpico e mondiale nel kajak velocità (bronzo ai giochi di Barcellona 1992, tre ori ad Atlanta 1996 e a Sydney 2000, argento Atene 2004).

Seguito dal cardiologo di fiducia

Antonio Rossi ha accusato un malore di origine cardiaca domenica 18 luglio 2021, mentre si trovava in Veneto per partecipare a una manifestazione podistica. Ricoverato in prima battuta all'ospedale di Conegliano Veneto, è poi stato trasferito al Sant'Anna di Como, dove è seguito dal suo cardiologo di fiducia. Le sue condizioni cliniche sono migliorate, al punto che si prospettano le sue dimissioni nei prossimi giorni.