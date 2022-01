Malore in via Ariberto a Cantù: deceduto un uomo

attimi di apprensione

La strada è transennata per permettere i soccorsi.

Malore in via Ariberto a Cantù: gravissimo un uomo.

Momenti di grande apprensione questa mattina, lunedì 31 gennaio 2022, a Cantù. Intorno alle 9.20 infatti sono stati chiamati d'urgenza i soccorsi perché un uomo, 77 anni, si è sentito male per strada in via Ariberto da Intimiano, in pieno centro a Cantù. Sul posto sono arrivate in codice rosso, con la massima urgenza, un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'auto medica ma la situazione è apparsa subito estremamente grave, tanto che i soccorritori hanno subito iniziato a fare il massaggio cardiaco all'anziano. Per permettere ai soccorritori di lavorare, due pattuglie della Polizia Locale di Como hanno transennato la via Ariberto all'altezza del Bar All'Angolo e non è possibile passare in auto.

AGGIORNAMENTO - Nonostante le tempestive cure e il trasporto all'ospedale di Cantù, l'anziano è purtroppo deceduto.