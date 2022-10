È successo oggi, martedì 18 ottobre 2022, a Carugo, più precisamente all'uscita della Scuola Materna Bambin Gesù: una donna di 65 anni ha accusato un malore mentre aspettava il nipotino all'uscita dall'asilo.

Malore mentre aspetta il nipote fuori dall'asilo: attimi di paura a Carugo per una 65enne

Un pomeriggio come tanti altri ad aspettare il nipotino all'uscita dall'asilo per una donna carughese di 65 anni, finché non ha accusato un malore. È successo poco prima delle 16. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati in codice rosso per prestare le prime cure alla donna. Sul posto i volontari della Croce Rossa di Cantù, l'auto medica e l'elisoccorso di Milano. La nonna di 65 anni, dopo essere stata sottoposta al massaggio cardiaco sul posto, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale con l'elisoccorso.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6 L'asilo Bambin Gesù di Carugo

Il luogo dell'avvenimento