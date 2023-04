Oggi, giovedì 13 aprile 2023, un uomo di 85 anni ha accusato un malore mentre attraversava sulle strisce pedonali in centro a Montorfano: le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Malore mentre attraversa la strada a Montorfano: gravissimo uomo di 85 anni

L'episodio si è verificato proprio questa mattina, intorno alle 9, in via Cantù a Montorfano: un uomo di 85 anni ha accusato un malore mentre attraversava sulle strisce nei pressi dell'incrocio con via Brianza e via Como. Dalle prime ricostruzioni l'uomo non sarebbe stato investito da alcuna automobile, ma si sarebbe sentito male proprio mentre passava da un lato all'altro della carreggiata.

Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono presentati sul posto con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e l'elisoccorso di Como. Quest'ultimo, tuttavia, non è servito in quanto l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso in ambulanza.

Sul luogo dell'accaduto c'erano anche gli agenti della Polizia locale per la messa in sicurezza della zona e la regolazione del traffico.

Il luogo dell'accaduto