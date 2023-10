Malore per l'ex primo cittadino Cigardi

Malore per l'ex sindaco Roberto Cigardi: fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. E' successo mentre l'ex primo cittadino di Albese con Cassano si trovava a Mantello, in Valtellina, lo scorso sabato: in particolare Cigardi era in un agriturismo insieme alla moglie per celebrare il 50º anniversario del diploma di ragioneria ottenuto presso il Caio Plinio, sezione staccata di Erba, nel 1973.

Subito dopo il pranzo, l'ex sindaco ha accusato il malore e ha avvisato tempestivamente sua moglie prima di perdere conoscenza. La macchina dei soccorsi è stata immediatamente attivata grazie all'intervento tempestivo della Croce Rossa di Colico, che è arrivata sul luogo in breve tempo per fornire il primo soccorso. Successivamente, Cigardi è stato trasferito in via precauzionale all'Ospedale Manzoni di Lecco per eseguire tutti gli accertamenti necessari. Cigardi è una persona ben allenata, e insieme a sua moglie, spesso si dedica a lunghe camminate in montagna, rimanendo costantemente attivo.

Le parole dell'ex sindaco